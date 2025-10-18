غوارديولا يعلن موعد اعتزاله التدريب

علق مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، مازحاً على إمكانية أخذه فترة راحة مستقبلية، مستعينًا بنصيحة مساعده السابق كارليس بلانشارت، وأكد أنه "سيبدأ التفكير في هذا الأمر عام 2035".

وقال غوارديولا، الذي يمتد عقده مع السيتي حتى نهاية موسم 2026-2027، خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: "قد يكون محقًا، في عام 2035 سأفكر في الموضوع".

وأضاف المدرب الإسباني: "لقد شهدنا تغييرات كبيرة تقريبًا خلال العام الماضي، ومع ذلك لا تزال طاقة الجهاز الفني واللاعبين الجدد متاحة.. في برشلونة وبايرن ميونيخ، لو واجهت أي مشكلة كبيرة، كنت سأتنحى جانبًا، هنا لم يحدث ذلك".

وأوضح غوارديولا: "لم نعد نفس الأشخاص منذ البداية، العلاقة مع إدارة النادي قوية جدًا، وليس الأمر متعلقًا بي فقط، فالكثير من أعضاء الطاقم الفني رحلوا وكل منهم له تفضيلاته الخاصة، ومع ذلك أنا هنا أمامكم الآن، وسنرى ما يخبئه المستقبل".

وأكد في ختام حديثه: "في الوقت الحالي، أشعر بالطاقة الكافية وأعتقد أننا قادرون على تقديم أداء أفضل مقارنة بالموسم الماضي، هذا هدفي. لن أتوقف عند بداية نوفمبر أو ديسمبر لأعلن أي توقعات، لكننا نتحسن تدريجيًا في كل مباراة، وما زال هناك مجال كبير للتحسن، وهذا يمنحني الدافع للاستمرار هنا ومواصلة العمل".