نابولي يعلن عن إطلاق قمصان مرعبة

كشف نادي نابولي الإيطالي، عن أطقم خاصة ومميزة بمناسبة احتفالات "عيد الهالوين" (نهاية أكتوبر)، وذلك مواصلة لتقليده السنوي.

ونشر النادي صور الأطقم الجديدة التي تجمع بين "الغموض وهوية النادي"، وشارك في عرضها نجما الفريق كيفن دي بروين ونواه لانغ، بلقب "عارضي أزياء مرعبين" للدلالة على تصميم القمصان.

وتمثل هذه الأطقم الجديدة مزيجاً يربط بين ماضي وحاضر النادي، بمناسبة الاحتفال الذي يقام في نهاية الشهر الجاري.