أرباح خيالية في باريس سان جيرمان بعد رحيل ميسي

كشفت صحيفة "لو باريزيان"، أن نادي باريس سان جيرمان نجح في تحطيم أرقامه القياسية في المبيعات التسويقية، متجاوزاً بذلك الإنجازات التي تحققت خلال حقبة النجوم الثلاثة ميسي ونيمار ومبابي.

يأتي هذا الإنجاز بعد ثلاثة أشهر فقط من فوز نادي العاصمة الفرنسية بلقب دوري أبطال أوروبا، مما أدى إلى تدفق جماهيري وسياحي غير مسبوق على متاجر النادي.

انفجار في المبيعات متجاوزاً حقبة (MNM)

أشارت التقارير إلى أن الأرقام شهدت ارتفاعاً مذهلاً مقارنة بعام 2022، الذي سجل فيه النادي رقمه القياسي السابق بفضل وجود الثلاثي (ميسي-نيمار-مبابي):

زيادة المبيعات في المتاجر: ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بعام 2022.

زيادة المبيعات عبر الإنترنت: شهد المتجر الإلكتروني للنادي زيادة هائلة في الطلبات بلغت +217% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم.

ومع هذه الأرقام، يقترب باريس سان جيرمان بسرعة من منصة التتويج العالمية للمبيعات، والتي تسيطر عليها أندية ليفربول وريال مدريد وبرشلونة.

ساهم التتويج الأوروبي في نفاذ سريع للمنتجات المتعلقة بالإنجاز، حيث بيعت صناديق "31 مايو 2025" التذكارية (بسعر 300 يورو) في غضون ساعات قليلة.

من جانبها، أكدت شركة نايكي أن هناك "اتجاه إيجابي جداً" للعلامة التجارية للنادي، حيث يُظهر نجاح سان جيرمان على الصعيد التجاري أن غزوه للعالم لم يعد مقتصراً على الملعب، خاصة مع تحول الولايات المتحدة لتصبح ثاني أكبر سوق لباريس سان جيرمان، متفوقة على بريطانيا وألمانيا.