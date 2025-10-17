فرصة ثمينة للاستثمار.. ريال مدريد يطرح أسهمه للبيع

ذكرت صحيفة"ذا أتلتيك" البريطانية أن نادي ريال مدريد بدأ فعلياً بتسريع خططه نحو إحداث تغيير جذري في هيكل ملكيته.

ولأول مرة في تاريخ النادي، يدرس ريال مدريد إمكانية بيع حصص من أسهمه لمستثمرين خارجيين.

وحسب الصحيفة، يأتي هذا التحول الكبير مدفوعاً باعتقاد رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، بأن فتح النادي أمام مستثمرين من الخارج سيساعده على أن يكون أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة الأندية الكبرى المملوكة للدول.

ومن المتوقع أن يعرض بيريز الخطط التفصيلية لهذه التغييرات على الجمعية العمومية القادمة للنادي، والتي يُتوقع أن تُعقد الشهر المقبل.