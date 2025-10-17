إقالة كلويفرت من تدريب إندونيسيا

أنهى الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم تعاونه مع مدرب المنتخب الأول، الهولندي باتريك كلويفرت، بعد أن «اتفق الطرفان» بالتراضي على ذلك، عقب الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وانتهت آمال إندونيسيا في بلوغ نهائيات البطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل، بعد خسارتين أمام العراق والسعودية ضمن الدور الرابع (المحلق).

وكان كلويفرت (49 عاماً) نجم ناديي أياكس وبرشلونة، عُيّن في يناير 2024، لكنه لم يشرف سوى على ثماني مباريات، ووقّع عقداً لعامين، بهدف التأهل إلى أول كأس عالم في تاريخ البلاد منذ نيلها الاستقلال 1945.