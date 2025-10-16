سالم الدوسري يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025
توج اللاعب السعودي سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا، خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025، الذي أقيم مساء اليوم في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض، برعاية "نيوم".
جاء تتويج الدوسري نظير تألقه اللافت في موسم 2024-2025 بعدما تصدر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة وقاد نادي الهلال إلى نصف النهائي، كما تألق في كأس العالم للأندية، وساهم محلياً في تحقيق أرقام قياسية بصناعة الأهداف وتسجيل 15 هدفاً، ليصبح أول لاعب سعودي يحرز الجائزة مرتين بعد فوزه الأول عام 2022.
