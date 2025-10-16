بيع أكثر من مليون تذكرة لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس أن أكثر من مليون تذكرة تم بيعها لكأس العالم 2026، وذلك عقب انتهاء مرحلة البيع المسبق التي نظمتها شركة فيزا للبطاقات.

وأضاف الفيفا في بيان أن مشجعين من 212 دولة وإقليما شاركوا في شراء التذاكر خلال فترة البيع المسبق التي انطلقت في منتصف سبتمبر أيلول الماضي.

وتصدر سكان الدول الثلاث المضيفة، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قائمة الطلبات تليها إنجلترا وألمانيا والبرازيل وإسبانيا وكولومبيا والأرجنتين وفرنسا.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "يا له من إنجاز مثير في طريقنا نحو كأس العالم 2026.

"اليوم نحتفل بتجاوز حاجز المليون تذكرة بعد مرحلة البيع المسبق عبر بطاقات فيزا، وهو دليل رائع على أن كأس العالم الأكثر طموحا وشمولا في تاريخ الفيفا يثير حماسا عالميا هائلا".

وتأهل حتى الآن 28 فريقا إلى البطولة، التي ستكون الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبا وإقامة 104 مباريات في 16 مدينة في الدول الثلاث المضيفة.

وقال الفيفا إن المرحلة الأولى من المبيعات العامة ستبدأ في 27 أكتوبر تشرين الأول الجاري، حيث ستقدم تذاكر مباريات فرادى بالإضافة إلى حزم خاصة بالملاعب والفرق.

كما تم إطلاق منصة رسمية لإعادة بيع التذاكر لحماية المشجعين من عمليات إعادة البيع غير الصالحة أو غير المصرح بها.

وستقام بطولة كأس العالم 2026 في استادات بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها ثلاث دول البطولة.