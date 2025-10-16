سالم الدوسري يتفوق على أكرم عفيف في سباق أفضل لاعب في آسيا

يتنافس النجم السعودي سالم الدوسري مع نظيره القطري أكرم عفيف اليوم على جائزة أفضل لاعب آسيوي، وذلك في الحفل السنوي الـ29 الذي سيستضيفه الاتحاد السعودي لكرة القدم في العاصمة الرياض.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن سالم الدوسري مرشح بقوة لنيل اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وأكدت مصادر أن المنافسة على جائزة أفضل لاعب في آسيا، التي تضم عارف أيمن حنفي من (جوهور دار التعظيم الماليزي)، وأكرم عفيف (السد القطري) الحاصل على اللقب مرتين، وسالم الدوسري (الهلال السعودي) الحاصل على الجائزة مرة واحدة، تميل للنجم الدولي السعودي.

وأشارت إلى أنه تردد عدم حضور أكرم عفيف للحفل بعدما تأكد نيل سالم الدوسري للقب.