منتخب المغرب إلى نهائي كأس العالم تحت 20 بعد القبض عن "الديك الفرنسي"

بلغ منتخب المغرب نهائي كأس العالم تحت 20 سنة في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح 5-4 عقب تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي (فجر الخميس بتوقيت الإمارات) في تشيلي.

وفيما تألق حارس المرمى البديل عبدالحكيم مصباحي في ركلات الترجيح، يسعى "أشبال الأطلس" لإحراز اللقب يوم الأحد أمام الأرجنتين الفائزة على كولومبيا 1-0.

وهذه ثاني مرة يبلغ فيها منتخب عربي نهائي البطولة، بعد قطر عام 1981، عندما خسرت أمام ألمانيا الغربية 0-4 في أستراليا.

وبات المغرب ثاني منتخب إفريقي يبلغ النهائي بعد غانا التي فازت بنسخة 2009 على حساب البرازيل بركلات الترجيح، وخسرت نهائي 1993 أمام البرازيل 1-2، و2001 أمام الأرجنتين 0-3. كما خسرت نيجيريا نهائي 1989 أمام البرتغال 0-2 و2005 أمام الأرجنتين 1-2.

وكانت أفضل نتيجة سابقة للمغرب حلوله في المركز الرابع في نسخة 2005 في هولندا.

قال عثمان ماعما أحد نجوم منتخب المغرب "لم نستسلم في أي لحظة، على الرغم من صعوبة البطولة. أظهرنا مرة أخرى الوجه الجميل للمغرب. المشاعر هنا قوية جدا، وسأتوقف عن الكلام قبل أن أبدأ بالبكاء".

تابع "ألعب من أجل فريقي، بلدي، ووطني، ومن أجل الجميع. نأمل أن نستمر بنفس المستوى في النهائي. لدينا مباراة واحدة فقط لتحقيق لقب البطولة، وأتمنى أن أقدم أفضل ما لدي، وأن يبذل الفريق كل ما عنده".