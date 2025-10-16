مشجعون عراقيون: عدم التأهل متوقع.. والتجنيس حل مطروح

وصف مشجعون عراقيون مقيمون في الإمارات خسارة منتخب بلادهم فرصة التأهل لكأس العالم بأنها كانت «متوقعة». وعزا المشجعون سبب ذلك إلى ضعف المستوى الفني للاعبين والتأخر في التعاقد مع المدرب الأسترالي أرنولد، بالإضافة إلى عوامل أخرى. وأكدوا أن معالجة هذه المشكلات تتطلب عملاً كبيراً يمتد لسنوات، وليست مجرد حلول آنية من بينها «التجنيس».

وسيلتقي العراق والإمارات يومي 13 و18 نوفمبر المقبل ذهاباً وإياباً بالملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي.

وتأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بتعادله مع العراق من دون أهداف أول من أمس في الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، مستفيداً من فارق الأهداف مع نظيره العراقي.

وفاز منتخب السعودية في الجولة الأولى على إندونيسيا 3 - 2، في حين تغلب منتخب العراق على نظيره الإندونيسي في الجولة الثانية 1 - صفر.

وأكد عدد من المشجعين لـ«الإمارات اليوم» أن منتخب «أسود الرافدين» يحتاج إلى تطوير دوري نجوم العراق بشكل أفضل، واختيار لاعبين يتمتعون بمهارات عالية، والعمل على تجنيس لاعبين أجانب لدعم صفوف المنتخب الوطني، خصوصاً من الناطقين باللغة البرتغالية (البرازيلية).

وقال محمد أحمد الزوبعي إن اتحاد كرة القدم العراقي تأخر كثيراً في التعاقد مع المدرب أرنولد، وكان يفترض أن يكون التعاقد مبكراً لتجهيز المنتخب فنياً بشكل أفضل، والحد من السلبيات التي رافقت تفريط المنتخب في النقاط، خصوصاً في المرحلة الأولى من التصفيات. وأضاف: «نحتاج إلى آلية جديدة في اختيار اللاعبين الذين يمثلون المنتخب الوطني، بعيداً عن المصالح الشخصية، وتطبيق أفكار رياضية احترافية في بناء المنتخب»، مبيناً أن فرصة مواصلة المشوار ستكون صعبة، بداية من المباراتين المقبلتين مع الإمارات.

من جانبه، قال المشجع جعفر قيس: «لم نشاهد الأداء الفني المعروف عن المنتخب العراقي في مباراتي إندونيسيا والسعودية، بدليل قلة الفرص الهجومية، وضعف خط الوسط، وعدم استثمار الهجمات المرتدة القليلة، إضافة إلى سوء توزيع الجهد البدني».

وأكد الدكتور محمد شمس الدين الشمري أن الكرة العراقية «بحاجة إلى تجنيس لاعبين يمكنهم تحقيق الإضافة الفنية، وهو أمر سائد في مختلف منتخبات العالم، ومنها في أوروبا وآسيا، وهذا الأمر مهم جداً»، موضحاً: «نحتاج إلى خطة بعيدة المدى، وأن يعمل اتحاد كرة القدم على تجنيب الكرة العراقية الأمور السلبية، وبذل الجهود لتطوير الدوري، واكتشاف المواهب، واستقدام مدربين مميزين لكي تستعيد المنتخبات الوطنية تألقها».

وعن ظروف المباراة مع منتخب السعودية، قال المشجع علي محمد: «لم يقدم منتخب أسود الرافدين في المباراتين مع إندونيسيا وأمام الأخضر السعودي ما يشفع له بالتأهل لكأس العالم، وكنا نبحث عن الحظ أكثر من تقديم الأداء الفني، وهذا الأمر غير ممكن في كرة القدم الحديثة، على الرغم من ظروف إقامة المباراة بعيداً عن الملاعب العراقية». وأكد أن المواجهتين المقبلتين مع منتخب الإمارات ستكونان صعبتين للغاية.