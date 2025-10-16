دي يونغ يُجدّد عقده مع برشلونة حتى 2029

جدّد لاعب الوسط الهولندي، فرانكي دي يونغ، عقده مع برشلونة الإسباني حتى عام 2029، وفقاً لما أعلنه النادي الكاتالوني على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس.

وانضم الهولندي الدولي (28 عاماً) إلى صفوف العملاق الكاتالوني في عام 2019، قادماً من أياكس أمستردام، وأحرز معه لقب الدوري الإسباني مرتين وكأس إسبانيا مرتين.

وعانى دي يونغ تراجعاً في مستواه في بعض الأحيان، لكنه أصبح لاعباً أساسياً في خط الوسط تحت قيادة المدرب الألماني، هانزي فليك، الموسم الماضي. وانضم دي يونغ إلى برشلونة تحت قيادة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، وهو من أعلى اللاعبين أجراً في النادي.