سالم الدوسري ينافس أكرم عفيف على جائزة أفضل لاعب في آسيا

يتقدّم السعودي سالم الدوسري قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لموسم 2024-2025، التي ستُمنح اليوم الخميس في الرياض، ويسعى نجم نادي الهلال إلى إحرازها للمرة الثانية بعد 2022.

ويتنافس الدوسري مع القطري أكرم عفيف المتوج بالجائزة مرتين، والماليزي عارف أيمن حنبي.

وفي حال تتويجه كرابع لاعب يُحرز الجائزة مرتين بعد عفيف نفسه (2019 و2023)، والياباني هيديتوشي ناكاتا (1997 و1998)، والأوزبكي سيرفر دجيباروف (2008 و2011)، ستكون الفرحة مزدوجة بالنسبة للدوسري بعدما قاد بلاده إلى حسم تأهلها الثالث توالياً إلى كأس العالم، بالتعادل السلبي مع العراق الثلاثاء، في ختام الملحق الآسيوي.

وفي حال تتويج الدوسري أو عفيف، ستبقى الجائزة في خزائن اللاعبين العرب من دون انقطاع منذ عام 2014.

وبينما يحصد جائزة أفضل لاعب مَن يخوض المنافسات داخل قارة آسيا، رُشّح لجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف في الخارج الإيراني مهدي طارمي، والياباني تاكيفوسا كوبو، والكوري الجنوبي لي كانغ - إن.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، إن «الفترة الماضية شهدت تنفيذ إصلاحات استراتيجية شاملة عزّزت هوية الاتحاد ومسابقاته».

وأضاف: «كان من الطبيعي أن يواكب حفل الجوائز هذا التوجّه عبر هوية جديدة تعبّـر عن روح التطوير في كرة القدم الآسيوية، حيث تمت إعادة تصميم جميع الجوائز والكؤوس، بما في ذلك أرفع وسام في القارة (ماسة آسيا)».