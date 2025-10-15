قائمة المنتخبات العربية الـ7 المتأهلة إلى مونديال 2026

عزّز المنتخبان السعودي والقطري المشاركة العربية التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم الى سبعة منتخبات حتى اللحظة بعد حسم بطاقتيهما من بوابة تعادل الأخضر أمام العراق سلبا وفوز العنابي على الإمارات 2-1 ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية.

وانضمت السعودية وقطر إلى خمس منتخبات عربية تأهلت سابقاً، هي: الأردن والمغرب ومصر وتونس والجزائر.

في جدّة، تصدر منتخب السعودية منافسات المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الاهداف عن العراق الذي حلّ ثانيا وسيخوض مواجهة فاصلة أمام الإمارات وصيفة المجموعة الاولى لتحديد المتأهل بينهما الى الملحق العالمي.

وقال فراس البريكان عن التأهل الثالث تواليا الى النهائيات "كانت مباراة صعبة لكننا أنجزنا ما أردناه. ألف مبروك للجمهور السعودي الذي لم يتركنا الليلة".

وجرت المباراة في ملعب الجوهرة بمدينة جدة بحضور قرابة 60 ألف متفرج وشهدت تفوقا فنيا واضحا للأخضر، بعد السيطرة على وسط الميدان، غير انها لم تُثمر عن أي هجمة خطرة على مرمى الحارس جلال حسن في الشوط الاول، في ظل التركيز العالي الذي اتبعه خط الدفاع وتعامل بدقة مع هجمات صالح أبو الشامات وسالم الدوسري وعبدالله الخيبري وفراس البريكان بالشكل الأمثل.

وتأهلت قطر إلى النهائيات للمرة الثانية في تاريخها والاولى عبر التصفيات بعد فوزها على ضيفتها الإمارات 2-1 في استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وتقدم بوعلام خوخي(49) وبيدرو ميغيل (74) لقطر التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبها البديل طارق محمد (89)، وقلصت الإمارات الفارق عبر البديل سلطان عادل (90+8).

وقال خوخي بوعلام قائد المنتخب القطري وأفضل لاعب في المباراة "فرحتنا لا توصف بعدما أنجزنا المهمة الصعبة وحققنا المطلوب بفوز مستحق منحنا بطاقة التأهل التاريخية الى المونديال".

وأضاف "عشنا ضغوطا هائلة بعد التعادل في المباراة الأولى أمام عُمان، وفوز المنتخب الإماراتي الذي كان يكفيه التعادل، لكننا كنا في الموعد وعلى قدر التحدي".

بدوره، قال المخضرم حسن الهيدوس "أعجز عن التعبير في تلك اللحظة الفارقة في تاريخ الكرة القطرية، حققنا تأهلا بدا صعبا جدا بضغوط كبيرة عشناها في الأيام الماضية وتحديدا منذ التعادل مع المنتخب العماني".

وأضاف العائد من الاعتزال الدولي "مع احترامي لكل الأجيال السابقة في الكرة القطرية، أعتقد ان هذا هو الجيل التاريخي الذي حقق لقبي كأس آسيا 2019 و2023، وتأهل الى كأس العالم عبر التصفيات للمرة الأولى".

وتصدرت قطر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وتأهلت إلى كأس العالم للمرة الثانية بعد نسخة 2022 كدولة مضيفة عندما منيت بثلاث خسارات في دور المجموعات.

أما الإمارات التي تراجعت إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط فأبقت على حظوظها في الصعود لكأس العالم للمرة الثانية بعد 1990 في إيطاليا حين ودعت كذلك من الدور الأول، بعدما تأهلت الى الملحق الآسيوي أمام العراق.

قائمة المنتخبات العربية التي ستشارك في مونديال 2026 حتى الآن:

الأردن (أول المتأهلين ..أول مشاركة)

المغرب (حسم التأهل مبكرا)

مصر (تشارك للمرة الرابعة)

تونس (تأهلت للمرة السابعة)

الجزائر (تأهلت للمرة الخامسة)

قطر (تشارك للمرة الثانية.. والأولى عبر التصفيات)

السعودية (تأهلت للمرة السابعة)