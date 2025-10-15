السعودية تتأهل لكأس العالم بتعادل سلبي مع العراق

تأهلت السعودية إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما تعادلت سلبياً مع العراق في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أمس، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي.

ورفع كلٌّ من منتخبي السعودية والعراق رصيده إلى أربع نقاط، وتصدرت السعودية، التي يدربها إيرفي رينار، المجموعة عبر تفوقها بفارق الأهداف المسجلة، لتتأهل إلى النهائيات للمرة السابعة في تاريخها.

ويلتقي العراق مع الإمارات، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى ذهاباً وإياباً يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيُمثّل آسيا في الملحق العالمي، من أجل فرصة أخيرة لبلوغ كأس العالم التي تأهل إليها العراق مرة واحدة في عام 1986.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي شهدت فوز السعودية 3-2 على إندونيسيا، بينما شهدت الجولة الثانية فوز العراق، الذي يدربه جراهام أرنولد، 1-صفر على إندونيسيا.

وتفوق المنتخب السعودي في الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فترات المباراة، لكنه أخفق في هز الشباك في ظل افتقاد الدقة الكافية في اللمسات الأخيرة وكذلك تألق الحارس العراقي جلال حسن الذي أحبط أكثر من فرصة هدف محقق.