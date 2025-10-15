منتخب السنوكر يشارك في البطولة العربية بمصر

يشارك منتخب السنوكر في البطولة العربية المجمعة التي تستضيفها مدينة العلمين المصرية خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر الجاري، بسبعة لاعبين ضمن بعثة الاتحاد التي تضم أيضاً منتخب البلياردو المشارك بخمسة لاعبين.

وأوضح اتحاد الإمارات لألعاب البلياردو أن قائمة منتخب السنوكر تضم كلاً من محمد شهاب، ومحمد الجوكر، وخالد الكمالي، وعبدالرحمن الشامسي، وعبدالله العطار، إضافة إلى لاعبي الناشئين محمد الرميثي وسيف الزعابي، حيث يشارك المنتخب في مسابقات الفرق والفردي والماسترز و6 كرات والناشئين.

وكان الاتحاد أعلن مشاركة منتخب البلياردو في البطولة نفسها بخمسة لاعبين، هم: محمود شريف، ومصعب الظنحاني، ومحمد ماجد الجسمي في فئة الرجال، وسالم النعيمي وسلمان الزعابي في فئة الناشئين.