بث مباشر.. مباراة الإمارات وقطر في ملحق كأس العالم 2026

الشوط الأول

- انطلاق صافرة الحكم الدولي الأوزبكي إلغير تانتشاف.

- أول فرصة خطيرة للمنتخب القطري شنها أكرم عفيف من المنطقة اليسرى كان لها الحارس خالد عيسى بالمرصاد.

- منتخب الإمارات بقيادة المدرب أولاريو كوزمين يلعب بتوازن دفاعي - هجومي.

- تسديدة قوية أطلقها لاعب الإمارات نيكولاس خيمينيز من خارج المنطقة أبعدها الحارس القطري محمود أبوندى.

- فرصة ذهبية إماراتية بعرضية ساحرة من علي صالح غمزها بيمنتا برأسه لكن الكرة مرت بجوار القائم بقليل في الدقيقة (16).

- بعد مرور 20 دقيقة نسبة استحواذ الإمارات على الكرة 60% مقابل 40% لقطر.

