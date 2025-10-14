سوريا تتأهل رسمياً إلى كأس آسيا

ضمِن منتخب سوريا لكرة القدم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية، للمرة الثامنة في تاريخه، بعد تجديد فوزه على مضيفه ميانمار 3-0 الثلاثاء.

ورفعت سوريا رصيدها إلى 12 نقطة من أربع مباريات في المجموعة الخامسة من الدور الثالث، بفارق ست عن ميانمار و11 عن كل من أفغانستان وباكستان اللتين تلتقيان لاحقا.

وكان "نسور قاسيون" اكتسحوا ميانمار 5-1 في مدينة الأحساء السعودية الخميس، بثلاثية "هاتريك" للمهاجم المخضرم عمر خريبين الذي غاب عن مباراة الثلاثاء للإيقاف.

وبعد شفائه من الإصابة، عاد بابلو صباغ مهاجم سوون الكوري الجنوبي ليسجل هدفين لسوريا في نهاية المباراة (79، 85)، وبينهما الهدف الثالث لمحمد الصلخدي بتمريرة من صباغ أيضا (85).

وكانت سوريا تأهلت في النسخة الأخيرة في قطر للمرة الأولى في تاريخها إلى الدور الثاني.

وتلتقي سوريا مع باكستان في مباراة هامشية، بينما يواجه منتخب ميانمار أفغانستان في 18 نوفمبر في الجولة الخامسة قبل الأخيرة، فيما تقام الجولة الأخيرة في نهاية آذار/مارس 2026.