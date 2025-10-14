موقعة نارية بين السعودية والعراق على بطاقة المونديال

يتبارز منتخبا السعودية والعراق في موقعة نارية على بطاقة تأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026 بكرة القدم، عندما يلتقيان في جدة اليوم (الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات)، ضمن ملحق التصفيات الآسيوية، مع أفضلية للمضيف الذي يكفيه التعادل.

وكانت السعودية قلبت تأخرها أمام إندونيسيا وفازت 3-2 بثنائية فراس البريكان، الأربعاء الماضي، في جدة، التي استضافت المباراة الثانية، السبت الماضي، وابتسمت للعراق الذي حقق فوزاً متأخراً على إندونيسيا بهدف جميل لزيدان إقبال.

وتتصدر السعودية الترتيب بثلاث نقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن العراق، ما يعني أنها بحاجة للتعادل لبلوغ النهائيات للمرة الثالثة توالياً والسابعة في تاريخها.