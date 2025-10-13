خبر سار للجماهير العراقية قبل مباراة «كأس العالم» أمام السعودية

كشف مدرب المنتخب العراقي، الأسترالي غراهام أرنولد عن خبر سار للجماهير العراقية قبل المواجهة المصيرية أمام المنتخب السعودي غدا الثلاثاء (الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات) في جدة، لتحديد هوية المنتخب المتأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: "إن هداف المنتخب العراقي أيمن حسين سيكون جاهزاً لخوض المباراة"، وذلك بعدما كان قد غاب عن المباراة السابقة أمام المنتخب الأندونيسي السبت الماضي (1-0 للعراق) إثر إصابته خلال مباراة فريقه الكرخ أمام أربيل في الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق.

ولم يحدد أرنولد فيما إذا كان أيمن حسين سيبدأ لقاء السعودية أساسياً أم سيدفع به في الشوط الثاني، كما أكد أن المهاجم زيدان إقبال صاحب هدف فوز العراق على إندونيسيا، سيكون أيضاً جاهزاً لخوض المواجهة وسيتم الاعتماد عليه للقدرات التهديفية التي يتمتع بها.

ويحتاج المنتخب العراقي إلى الفوز فقط على نظيره السعودي لضمان التأهل إلى كأس العالم فيما يؤدي التعادل لتفوق الأخضر بفارق الأهداف، بعدما كان المنتخب السعودي قد تغلب 3-2 في المباراة الأولى على أندونيسيا، أي أن السعودي يمتلك ثلاثة أهداف مقابل هدف للعراق.