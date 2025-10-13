استقالة مدرب صربيا بعد الهزيمة أمام ألبانيا

أعلن مدرب المنتخب الصربي لكرة القدم دراغان ستويكوفيتش استقالته بعد هزيمة منتخب بلاده أمام ضيفه الألباني 0-1 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، أول من أمس.

وقال ستويكوفيتش في مؤتمر صحافي عقب المباراة التي جرت في مدينة ليسكوفاتش (جنوب): «ما كان ينبغي أن تحدث هذه الهزيمة، وأتحمّل مسؤوليتها، أنا هنا لمواجهة العواقب». وأعرب عن أسفه للنتيجة «كانت سيئة جداً، لم أتوقعها».

وكان ستويكوفيتش (60 عاماً) يشرف على تدريب المنتخب الصربي منذ عام 2021 بعد فترات قضاها مع ناغويا (اليابان)، وغوانغجو آر أند أف (الصين).