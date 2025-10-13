«فيكتوري» يُتوّج بطلاً لجولة الصين لزوارق «فورمولا 1»

توج فريق «فيكتوري» بطلاً للجولة الثالثة من بطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة، التي استضافتها مدينة زينزهو الصينية، بعدما أحرز المتسابق أليك ويكستروم، على متن زورق «فيكتوري 3» المركز الأول في السباق الرئيس الذي أقيم أمس بمشاركة نخبة من أبرز الفرق العالمية.

وحقق «فيكتوري» إنجازاً مزدوجاً بعد أن حلّ شون تورنتي على متن زورق «فيكتوري 4» في المركز الثاني، فيما أكمل المتسابق راستي وايت، من فريق الشارقة منصة التتويج الإماراتية باحتلاله المركز الثالث، وجاء فريق أبوظبي في المركز الرابع.

وبهذه النتيجة، تصدر ويكستروم (فيكتوري 3) الترتيب العام للسائقين في البطولة برصيد 66 نقطة، يليه تورنتي (فيكتوري 4) في المركز الثاني بـ59 نقطة، ثم وايت (الشارقة) في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

وعلى صعيد الفرق، عزز فريق فيكتوري موقعه في صدارة الترتيب العام برصيد 125 نقطة، متقدماً على فريق الشارقة صاحب المركز الثاني بـ95 نقطة، ويليه فريق السويد في المركز الثالث بـ82 نقطة، ثم فريق أبوظبي في المركز الرابع بـ50 نقطة.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الفوز المزدوج يجسد قوة الفريق وطموحه في المنافسة على اللقب العالمي هذا الموسم.

وقال في تصريحات صحافية: «جاء هذا الانتصار في توقيت مثالي ومعنوي كبير في الجولة الثالثة؛ إذ يمنحنا نجاح الفريق في إحراز المركزين الأول والثاني دفعة قوية لمواصلة الأداء المتميز، مع بقاء جولتين تتطلبان مزيداً من التركيز للحفاظ على هذه النتائج حتى نهاية الموسم».

ومن المقرر أن تُقام الجولة الرابعة من البطولة في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، فيما تقام الجولة الخامسة في الشارقة من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل.

