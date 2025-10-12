السعودية تتفوق بـ 9 ملايين يورو عن العراق في القيمة السوقية قبل القمة المرتقبة

تترقب الجماهير السعودية اللقاء المنتظر بين المنتخب السعودي ونظيره العراقي في مهمة حسم بطاقة الصعود إلى كأس العالم 2026.

ويدخل الأخضر لقاء أسود الرافدين - الذي يحتضنه ملعب الإنماء في جدة مساء الثلاثاء المقبل - بفرصتين إما الفوز أو التعادل نظرًا لتفوقه تهديفيًا أمام المنتخب العراقي.

وفاز المنتخب السعودي على إندونيسيا بنتيجة 3 / 2 بينما تخطى العراق عقبة إندونيسيا بهدف نظيف.

وقبل القمة الخليجية المرتقبة فإن المنتخب السعودي يتفوق على العراق على مستوى القيمة السوقية، إذ تبلغ القيمة السوقية للأخضر 6 ر30 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية للمنتخب العراقي 21 مليون يورو، وفقا لتقديرات شبكة ترانسفير ماركت العالمية.

ويأتي اللاعب فراس البريكان كأعلى لاعبي المنتخب السعودي من حيث القيمة السوقية بـ5ر4 مليون يورو، يليه مصعب الجوير بـ 4 ملايين يورو ثم سعود عبدالحميد بـ 3 ملايين يورو.

في المقابل يأتي اللاعب زيدان إقبال المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي كأعلى لاعبي منتخب العراق من حيث القيمة السوقية بـ 4 ملايين يورو، يليه منتظر ماجد المحترف في صفوف هاماربي السويدي بـ 5ر2 مليون يورو.