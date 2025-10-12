«أسود الرافدين» يزأر أمام أندونيسيا وسط أحداث شغب.. بانتظار الحسم أمام السعودية

ضرب المنتخب العراقي موعدا ناريا مع نظيره السعودي لحسم بطاقة العبور إلى كأس العالم 2026 عقب فوزه على إندونيسيا 1-0 في جدة ضمن المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي.

وقاد البديل زيدان اقبال، لاعب أوتريخت الهولندي، منتخب العراق لتحقيق الانتصار الثمين، ليحيي آمال العراق في التنافس لبلوغ المونديال المقبل، قبل مواجهة السعودية، متصدرة المجموعة بفارق الأهداف عن العراق، الثلاثاء المقبل، في اختتام مباريات الملحق، في المباراة التي يستضيفها ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

واستطاع زيدان إقبال من تسديد كرة من خارج منطقة الجزاء على اقصى يسار الحارس الاندونيسي مارتن بايس (76).

وأكمل العراق المباراة الدقائق الاخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع زيد تحسين اثر نيله البطاقة الصفراء الثانية.

واستمرت المباراة لنحو 111 دقيقة بعد ان توقفت عند الدقيقة 84 لبضع دقائق بسبب رمي جماهير اندونيسيا لقوارير المياه احتجاجا على قرارات حكم المباراة الصيني.

وواصل أرنولد نجاحاته مع منتخب العراق، وقاده لتحقيق الفوز الرابع على التوالي من أصل خمس مباريات رسمية، اذ سبق وأن خسر تحت قيادته أمام كوريا الجنوبية 0-2، فيما فاز على الأردن 1-0 في الجولتين التاسعة والعاشرة من الدور الثالث للتصفيات، قبل أن يقوده إلى فوزين ببطولة كأس ملك تايلاند على هونغ كونغ 2-1 وتايلاند 1-0، وعلى اندونيسيا.

ويسعى العراق لبلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1986 في المكسيك عندما ودع باكرا من الدور الأول.

لعب منتخب اندونيسيا بأفضلية أكثر في الشوط الاول بعد أن تحركت خطوطه بطريقة شكلت خطورة على دفاعات العراق، بيد ان التغييرات الهجومية التي أجراها أرنولد بزج زيدان اقبال ويوسف الامين ومن ثم عمار محسن وعلي جاسم أتت بثمارها بعد أن شكل الجميع ضغطا هجوميا على دفاع اندونيسيا.

وطغى الاداء الفردي على هجمات العراق بعدما عمد باتريك كلويفرت مدرب اندونيسيا على اغلاق المساحات امام لاعبي العراق، قبل ان يتحسن الأداء بفاعلية اكثر في الشوط الثاني.