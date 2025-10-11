إصابة بالكتف تنهي حياة بطل بناء أجسام بعمر 42 عاماً

فارق لاعب كمال الأجسام الهندي فاريندر سينغ غومان الحياة عن عمر ناهز 42 عاماً بطريقة غريبة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك إثر نوبة قلبية تعرض لها أثناء تلقيه العلاج من إصابة في الكتف في احد المستشفيات الهندية.

ونقل موقع روسيا اليوم بياناً عن مستشفى "فورتيس إسکورتس" حول تفاصيل الحادثة، جاء فيه: «تم تقييم فاريندر سينغ غومان (الحائز على لقب مستر إنديا 2009، ووصافة مسابقة مستر آسيا) في العيادة الخارجية بتاريخ 6 أكتوبر بسبب الألم وتقييد الحركة في كتفه الأيمن».

وتابع: «بعد التقييم السريري، تم التوصية بإجراء إصلاح مفصلي للوتر المدور مع تثبيت وتر العضلة ذات الرأسين. لم يكن لدى المريض أي أمراض مزمنة معروفة. نحو الساعة 3:35 مساء، تعرض المريض لاضطراب مفاجئ في نظم القلب، وعلى الفور، بدأت فرق التخدير، وأمراض القلب، وتخدير القلب، والرعاية المركزة في تطبيق إجراءات الإنعاش المتقدمة».

وأضاف البيان: «رغم الجهود المستمرة والمنسقة، لم يتمكن الفريق من إنعاش المريض، وتم إعلان وفاته عند الساعة 5:36 مساء».