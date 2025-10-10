استبعاد محمد صلاح من منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو

اتخذ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن قرارًا بإراحة نجم المنتخب محمد صلاح، وعدم مشاركته في مواجهة غينيا بيساو المقرر إقامتها مساء الأحد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة الختامية لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء قرار إراحة صلاح بعد ضمان المنتخب المصري التأهل رسميًا إلى المونديال، عقب فوزه على جيبوتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد 23 نقطة، متفوقًا على بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني بـ18 نقطة، ما جعل الجهاز الفني يفضل منح بعض العناصر الأساسية قسطًا من الراحة قبل المرحلة المقبلة من الإعداد.

ومن المنتظر أن يغيب عن لقاء غينيا بيساو أيضًا الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية بسبب الإيقاف، ليصبح محمد صلاح ثالث الغائبين عن صفوف الفراعنة في المواجهة الأخيرة بالتصفيات.