«تيمبتد» ترفع شعار «غودولفين» في أستراليا

أعلن فريق «غودولفين» العالمي أن المهرة «تيمبتد» ستحمل لواء الفريق في سباق «ذا إيفرست» الأسترالي الذي يمتد لمسافة 1200 متر، ويقام في 18 أكتوبر الجاري على مضمار «رويال راندويك» العريق.

المهرة البالغة ثلاث سنوات، ويشرف على تدريبها سيارون ماهر، رسخت سريعاً مكانتها بين أبرز مهرات السرعة بعمر ثلاث سنوات في أستراليا، بعد أن حققت أربعة انتصارات من ثماني مشاركات، وجمعت جوائز مالية تجاوزت 1.68 مليون دولار أسترالي.

ونجحت «تيمبتد» - بعمر سنتين - في إحراز انتصارين في سباقات الفئة الثانية (جروب2) على مضمار «رويال راندويك» ذاته، بفوزها في مارس الماضي بسباق «ريسلينغ ستيكس»، وأتبعته في أبريل الماضي بتتويجها بلقب سباق «ذا ستار بيرسي سايكس ستيكس».

واستهلت المهرة في سبتمبر الماضي موسمها في عمر ثلاث سنوات، بإضافة لقب جديد على صعيد سباقات الفئة الثانية، بتتويجها بلقب «يو رن تو ذا روز» الذي جرى على مضمار «روزهيل» الأسترالي، قبل أن تحل في الشهر ذاته وعلى المضمار نفسه في المركز الثالث بسباق «غولدن روز» لخيول الفئة الأولى (جروب1).

وعلق مدير عام «غودولفين» في أستراليا آندي ماكيف، على مشاركة «تيمبتد» في سباق «ذا إيفرست» بقوله في تصريحات صحافية: «المهرة (تيمبتد) رفيعة المستوى وفي قمة جاهزيتها، وخيول ثلاث سنوات تمتلك سجلاً قوياً في سباقات مثل (ذا إيفرست). إنها تجسد كل ما يعبر عن (غودولفين)، فهي من إنتاج أحد فحولنا، وولدت ونشأت وتطورت في مزارع الفريق»، مشيراً إلى أن مشاركتها في «ذا إيفرست» تمثّل لحظة فخر للجميع.

يذكر أن الفارس «كريغ ويليامز» سيتولى قيادة المهرة «تيمبتد».