محمد جواد يلتحق ببعثة المنتخب العراقي في جدة

التحق محمد جواد، لاعب فريق القوة الجوية، أمس، بصفوف المنتخب العراقي لكرة القدم في مدينة جدة السعودية، استعداداً للمواجهتين أمام إندونيسيا والسعودية ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يشارك جواد في تدريبات أسود الرافدين إلى جانب زملائه تحت قيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد.

ويحلم منتخب العراق بتأمين الظهور الثاني في تاريخه بكأس العالم لكرة القدم، حينما يخوض منافسات الملحق الآسيوي الفاصل في السعودية، مع إندونيسيا في مباراته الأولى بالملحق غداً، وبعدها بثلاثة أيام مع الأخضر السعودي.