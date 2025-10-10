لوحة إعلانية تكسر عنق لاعب في الدوري الصيني.. وتهدده بالشلل

أصيب الدولي التوغولي، صامويل أسامواه، بكسر في عنقه بعد اصطدامه بلوحة إعلانية بجانب الملعب خلال مباراة محلية في الصين، وفقاً لما أفاد به ناديه الذي أعرب عن خشيته من احتمالية إصابته بالشلل.

وتُظهر لقطات الفيديو اللاعب، البالغ من العمر 31 عاماً، وهو يتعرض للدفع من قبل أحد الخصوم خلال مباراة أقيمت الأحد الماضي في الدوري الصيني الأول، أثناء تنافسهما على الكرة، ليصطدم رأسه مباشرة بلوحة إعلانية إلكترونية.

وقال نادي غوانغشي بينغوو من الدرجة الثانية الذي يلعب له أسامواه، إن الأخير تعرّض لكسور في الرقبة، وتلف في الأعصاب، وخضع لاحقاً لعملية جراحية.

وكشف النادي في بيانه: «هو معرض لخطر الإصابة بشلل نصفي علوي، وسيغيب عن جميع المباريات المتبقية هذا الموسم. وقد تتأثر مسيرته الكروية بشكل خطر أيضاً».

ولاحقاً، ذكر النادي أن أسامواه يتعافى من الجراحة، وهو حالياً في حالة مستقرة.

وتابع النادي الصيني: «يتقدم نادي غوانغشي بينغوو بخالص الشكر لجميع الجماهير وكل فئات المجتمع على اهتمامهم ودعمهم لصامويل أسامواه». وأضاف «سيتم الإعلان عن تطورات حالته الصحية في الوقت المناسب بعد إجراء الفحوص والمتابعات اللازمة». وأمضى أسامواه معظم فترات مسيرته في بلجيكا، قبل أن ينتقل إلى الصين العام الماضي.

وخاض ست مباريات دولية بقميص توغو، وفقاً للموقع المتخصص بالإحصاءات «ترانسفرت ماركت دوت كوم». واستناداً إلى السلطات الكروية المعنية في الصين، أفادت صحيفة «ذا بايبر» المدعومة من الحكومة، بأن الشاشة الإعلانية كانت موضوعة على بُعد ثلاثة أمتار من أرضية الملعب، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتلقى لاعب وسط فريق تشونغتشينغ تونغليانغلونغ، تشانغ جيشيونغ، بطاقة صفراء عقب الحادثة.

