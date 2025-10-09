الجزائر خامس منتخب عربي يحجز مقعده في كأس العالم

تأهل منتخب الجزائر للمرة الخامسة في تاريخه إلى كأس العالم لكرة القدم، بعد تغلبه على الصومال 3-0 الخميس في وهران، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

على ملعب ميلود هدفي في وهران وأمام نحو 40 ألف متفرج، قاد القائد رياض محرز نجم الأهلي السعودي، منتخب بلاده إلى الفوز بصناعته الهدفين الأول والثالث لمحمد عمورة (6 و58)، وتسجيله الثاني (19).

وأصبح المنتخب الجزائري خامس منتخب عربي يحجز مقعده في المونديال بعد الأردني والمغربي والتونسي والمصري.