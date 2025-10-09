مبابي يتعرف بأن انتقاله إلى ريال مدريد ساعده على استعادة التوازن

اعترف الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد بأن انتقاله إلى الفريق الإسباني ساعده على استعادة توازنه وأن بدايته الرائعة للموسم الحالي أثبتت ذلك.

وسجل المهاجم الفرنسي 16 هدفا في 14 مباراة لناديه ومنتخب بلاده وفشل في التسجيل في مباراة واحد في ثاني موسم له في صفوف فريق العاصمة الإسبانية.

واستغرق الأمر حتى منتصف يناير، لكي يصل إلى نفس عدد الأهداف بعد انتقاله من باريس سان جيرمان العام الماضي، لكن مبابي (26 عاما) قال إن الحياة بعيدا عن بلاده كانت أسهل بالنسبة له.

وقال مبابي في مؤتمر صحفية قبل مباراة أذربيجان في تصفيات كأس العالم: «لقد تكيفت بشكل جيد مع مدريد، وأشعر براحة أكبر هناك».

وأضاف: «هذا ليس هجوما على فرنسا، لكن أسلوب الحياة مختلف، وأقل إرهاقا من باريس، لقد تمكنت من استعادة توازني».

وتدرب مبابي بشكل منفرد يوم الأربعاء بسبب مشكلة في الكاحل لكنه أعلن جاهزيته، علما بأنه في الشهر الماضي تفوق على مواطنه تييري هنري كثاني أفضل هداف لفرنسا بتسجيله هدفا من ركلة جزاء في مباراة أيسلندا بتصفيات كأس العالم، ليحرز هدفه الثاني والخمسين مع المنتخب الفرنسي.

ويسعى مبابي حاليا لتحطيم رقم أوليفييه جيرو الذي سجل 57 هدفا، لكنه يركز بشكل أكبر على تعزيز سجل فرنسا الخالي من الهزائم في صدارة المجموعة الرابعة وضمان التأهل للمونديال.

وأضاف اللاعب: «أعتقد أنني سأحطم الرقم القياسي، متى؟ لا أعرف، لا أفكر في الأمر».

وتابع: «ربما غدا، ربما في وقت لاحق، أهم شيء هو التأهل لكأس العالم، ثم ذلك سيأتي تلقائيا».