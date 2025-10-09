مبابي يقارن بين مدريد وباريس.. أيهما أكثر راحة؟

كشف قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي الخميس انه يشعر "براحة أكبر في مدريد" مقارنة بباريس بفضل "بيئة معيشية مختلفة"، معربًا عن اعتقاده بقدرته على اللعب ضد أذربيجان مساء الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال 2026 لكرة القدم.

وأكد مبابي الذي تعرض لإصابة في الكاحل في مباراة فريقه ريال مدريد الإسباني ضد فياريال في الليغا نهاية الأسبوع الماضي "المدرب يريدني أن ألعب. لا أعتقد أنني سأواجه أي مشاكل كبيرة".

وعلق مدرب المنتخب ديدييه ديشان قائلا "الأمر ليس حاسما، بل يعتمد على مدى حساسيته تجاه كاحله".

وبخصوص الموسم الماضي الذي كان الأول له مع ريال مدريد بعد رحيله عن باريس سان جرمان، أقر مبابي: "قد تشهد المسيرة الاحترافية سنوات أكثر تعقيدا بعض الشيء. لكن في الحياة، أعتقد أنني تأقلمت جيدا في مدريد. هذا ليس هجوما على فرنسا، ولكن صحيح أنني أكثر استرخاء هناك. في مدريد، الأجواء مختلفة. إنها أقل إيقاعا من باريس".

وتابع "تمكنت من تسجيل الأهداف. لكنني أعتقد أنه حتى في اللعب، أنا أيضا في مزاج جيد، حتى لو كنت أعتقد أنه لا يزال بإمكاني تقديم أداء أفضل".

وأردف قائلا "إنه جزء من تطور إنسان ولاعب. لقد اعتدت على مدريد ذهنيا وكرويا. لكن علينا الاستمرار، لأننا ما زلنا في بداية الموسم".

وأوضح بخصوص لعبه كقلب هجوم "أتمتع بحرية كبيرة في الهجوم، لكنني أبدأ من موقع أكثر مركزية. أجري ولدي مواقف مختلفة. هذا يسمح لي بتوسيع نطاقي وامتلاك مهارات أكثر".

كما تحدث مبابي عن حمله القميص رقم 10، وقال "عندما تنظر إلى اللاعبين الذين ارتدوا هذا الرقم، تجد أنهم لاعبون تركوا بصماتهم على أجيال مختلفة، (ميشال) بلاتيني و(زين الدين) زيزو. أحاول أن أترك بصمتي الخاصة، إنه رقم مهم حقا في تاريخ المنتخب الفرنسي، حتى لو لم أكن أتمتع بمواصفات صانع الألعاب.

من جهته، حثّ ديشان لاعبيه على أخذ مباراة أذربيجان على محمل الجد مساء الجمعة: "بالتأكيد ليسوا من بين أفضل المنتخبات الأوروبية، لكنهم قادمون من تعادل مع أوكرانيا، وسبعة من لاعبيهم يلعبون مع نادي قرة باغ" الذي فاز بأول مباراتين له في دوري أبطال أوروبا.