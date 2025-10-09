لوحة إعلانية تكسر عنق لاعب كرة قدم.. وتهدده بالشل

أصيب الدولي التوغولي صامويل أسامواه بكسر في عنقه بعد اصطدامه بلوحة إعلانية بجانب الملعب خلال مباراة محلية في الصين، وفقا لما أفاد به ناديه الذي أعرب عن خشيته من احتمالية إصابته بالشلل.

وتُظهر لقطات الفيديو اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً وهو يتعرض للدفع من قبل أحد الخصوم خلال مباراة أُقيمت الأحد في الدوري الصيني الأول، أثناء تنافسهما على الكرة، ليصطدم برأسه مباشرة بلوحة إعلانية إلكترونية.

وقال نادي غوانغشي بينغوو من الدرجة الثانية الذي يلعب له أسامواه، إن الأخير تعرض لكسور في الرقبة وتلف في الأعصاب، وخضع لاحقا لعملية جراحية.

وكشف النادي الإثنين في بيانه "هو معرض لخطر الإصابة بشلل نصفي علوي، وسيغيب عن جميع المباريات المتبقية هذا الموسم. وقد تتأثر مسيرته الكروية بشكل خطير أيضا".

ولاحقا، ذكر النادي بأن أسامواه يتعافى من الجراحة وهو حاليا في حالة مستقرة.

وتابع النادي الصيني "يتقدم نادي غوانغشي بينغوو بخالص الشكر لجميع الجماهير وكافة فئات المجتمع على اهتمامهم ودعمهم لصامويل أسامواه".

وأضاف "سيتم الإعلان عن تطورات حالته الصحية في الوقت المناسب بعد إجراء الفحوص والمتابعات اللازمة".

وأمضى أسامواه أغلب فترات مسيرته في بلجيكا، قبل أن ينتقل الى الصين العام الماضي.

خاض ست مباريات دولية بقميص توغو، وفقا للموقع المتخصص بالاحصائيات "ترانسفرتماركت دوت كوم".

واستنادا الى السلطات الكروية المعنية في الصين، أفادت صحيفة "ذا بايبر" المدعومة من الحكومة، أن الشاشة الإعلانية كانت موضوعة على بُعد ثلاثة أمتار من أرضية الملعب، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتلقى لاعب وسط فريق تشونغتشينغ تونغليانغلونغ، تشانغ جيشيونغ، بطاقة صفراء عقب الحادثة.