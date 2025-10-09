صافرة أسترالية تضبط مباراة الإمارات وعُمان في ملحق المونديال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة المواجهة المرتقبة بين منتخبي الإمارات وعُمان، ضمن الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على ملعب جاسم بن حمد، في الدوحة.

وسيتولى إدارة اللقاء طاقم أسترالي بقيادة الحكم الدولي علي رضا فغاني، ويعاونه جورج لاكرينديس وجيمس ليدينسي، فيما يشرف على تقنية الفيديو «الفار» شون إيفانز، بمساعدة ألكسندر كينغ.

وكانت الجولة الأولى من الملحق قد شهدت تعادل منتخبي عُمان وقطر دون أهداف في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، ليتقاسما صدارة المجموعة الأولى مؤقتاً، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة «الأبيض» أمام «الأحمر» العُماني، التي تحمل أهمية كبيرة في رسم ملامح المنافسة على بطاقة التأهل إلى المونديال.