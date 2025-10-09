صورة نجل كريستيانو جونيور مع "الكبسة" تثير الجدل

أثارت صورة متداولة لنجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على منصات التواصل الاجتماعي جدلاً كبيراً، بعدما ظهر كريستيانو جونيور داخل أحد المطاعم السعودية وهو يتناول طبق "الكبسة" الشعبي، في لقطة حظيت بتفاعل واسع من جمهور والده ومتابعي فريق النصر السعودي.

وانتشرت الصورة بسرعة كبيرة عبر منصات "إكس" و"إنستغرام"، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم بتفاعل جونيور مع العادات السعودية، معتبرين أن المشهد يعكس اندماجه المتزايد في المجتمع منذ انتقال عائلته إلى الرياض مطلع عام 2023.

وامتلأت التعليقات بروح الدعابة، إذ رأى البعض أن "الكبسة" أصبحت جزءاً من حياة آل رونالدو اليومية، فيما أشار آخرون إلى أن هذه اللقطة تجسّد علاقة المحبة المتبادلة بين النجم العالمي والجماهير السعودية.

ويبلغ كريستيانو جونيور 15 عاماً، ويُعد من أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية النصر السعودي، حيث يشارك مع فريق الناشئين تحت 15 عاماً ويقدم أداءً لافتاً.

كما انضم مؤخراً إلى صفوف منتخب البرتغال للناشئين، ما يعزز التوقعات بأن يسير على خطى والده في عالم كرة القدم.