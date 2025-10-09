تعرف على راتب الدنماركي توروب مع الأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي تعاقده رسمياً مع المدرب الدنماركي ينس توروب لقيادة الفريق الأول لمدة عامين ونصف العام.

ومن المنتظر أن يصل المدير الفني الجديد للأهلي الخميس إلى القاهرة رفقة 5 من مساعديه ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس. وسوف يتسلم وجهازه المهمة ابتداءً من يوم الجمعة.

وكشفت صحيفة tipsbladet الدنماركية تفاصيل عقد المدرب الدنماركي مع العملاق القاهري.

وقالت إن توروب (55 عاماً) وافق على عرض ضخم من أكبر نادٍ في القارة الأفريقية، العملاق المصري الأهلي.

وتابعت أن العقد الجديد يضمن للمدرب الدنماركي الحصول على ما لا يقل عن 60 مليون كرونة صافية، أي ما يعادل 9.3 ملايين دولار.