ثوروب.. أول مدرب دنماركي يقود الأهلي المصري

عيّـن النادي الأهلي المصري، أمس، الدنماركي يس ثوروب مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين ونصف الموسم، خلفاً لعماد النحاس الذي تولى المهمة بشكل مؤقت عقب إقالة الإسباني، خوسيه ريبيرو، الشهر الماضي. وذكر بيان رسمي صادر عن النادي الأهلي أن إدارة النادي أنهت إجراءات التعاقد مع ثوروب، بعد اجتماعات قادها رئيس مجلس الإدارة، محمود الخطيب، مع لجنة التخطيط، والمدير الرياضي، ومدير الكرة، وإدارة التعاقدات والكشافة. وأصبح ثوروب (55 عاماً) أول مدرب دنماركي يتولى تدريب الأهلي عبر تاريخه. ولم يكشف النادي عن قيمة تعاقده مع المدرب أو الجهاز المعاون في الوقت الحالي. ويحتل الأهلي حالياً المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.