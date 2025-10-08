صلاح يقود مصر للتأهل لكأس العالم 2026

قاد محمد صلاح منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بتسجيله هدفين في الانتصار على جيبوتي 3-صفر ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية مشوار التصفيات ليكون من الصعب على بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 18 نقطة، والتي فازت 1-صفر على سيراليون اليوم أيضا، تعويض فارق النقاط.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل لمصر في الدقيقة الثامنة من المباراة التي استضافها ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية عندما تلقى تمريرة عرضية متقنة من أحمد مصطفى (زيزو) لعبها عادل بضربة رأس داخل الزاوية اليسرى لمرمى حارس جيبوتي.

وأضاف صلاح الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 14 بعد أن تلقى تمريرة بينية من محمود حسن (تريزيجيه) لينطلق صلاح خلف مدافعي جيبوتي منفردا بالمرمى ويسدد كرة أرضية سكنت الزاوية اليسرى لمرمى جيبوتي.

وأضاف صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تهيئة من مروان عطية ليحسم فوز مصر وصعودها للنهائيات للمرة الرابعة في تاريخها.

والهدف الثالث لصلاح اليوم هو رقم 20 له مع منتخب مصر في كافة مشاركاته مع المنتخب في تصفيات كأس العالم ليصبح صلاح في صدارة هدافي أفريقيا بتصفيات كأس العالم. وسجل صلاح 61 في تاريخه الدولي مع منتخب الفراعنة.

وبات حسام حسن مدرب منتخب مصر أول مصري يتأهل مع منتخب مصر لكأس العالم كلاعب ومدرب حيث قاد منتخب مصر لنهائيات 1990 بإيطاليا كلاعب واليوم يقود المنتخب لكأس العالم كمدرب.

وسيطر منتخب مصر على مجريات الشوط الأول واحرز هدفا في الدقيقة السادسة عن طريق مصطفى محمد ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب مصر ضغطه الهجومي من أجل زيادة حصيلة الأهداف وكاد مصطفى محمد أن يهز شباك جيبوتي في الدقيقة 58 لكن الدفاع أبعد الكرة من على خط المرمى.

وتصدى حارس مرمى جيبوتي لتسديدة أخرى من مصطفى محمد مع الدقيقة 79 قبل أن تتحول الكرة الى ركلة ركنية.