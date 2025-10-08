محمد صلاح ينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، بعدما حقق رقما جديدا يضاف إلى سجله الحافل في عالم الساحرة المستديرة.

وبات صلاح الهداف التاريخي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعدما تمكن من التسجيل مرتين خلال لقاء منتخب بلاده مع مضيفه منتخب جيبوتي، اليوم الأربعاء، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الذي أقيم بمدينة الدار البيضاء المغربية اليوم الأربعاء.

ورفع (الفرعون المصري) رصيده التهديفي بتصفيات المونديال إلى 20 هدفا، ليحطم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا في تصفيات القارة السمراء لكأس العالم وبعدد مباريات أقل.

وجاءت أهداف نجم ليفربول الإنجليزي الـ20 في 34 مباراة لعبها بالتصفيات، حيث يتفوق بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه الجزائري إسلام سليماني، الذي أحرز 18 هدفا في 37 مباراة خاضها مع منتخب بلاده في التصفيات، وكذلك الإيفواري ديدييه دروجبا، الذي أحرز 18 هدفا أيضا في 47 لقاء، والكاميروني إيتو والبوركيني موموني داجانو، اللذين سجلا نفس العدد من الأهداف بعدما لعبا 44 لقاء.

وعزز محمد صلاح صدارته لقائمة هدافي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، بفارق ستة أهداف أمام النجم المعتزل محمد أبوتريكة، الذي أحرز 14 هدفا، علما بأن هذا هو هدفه التاسع في التصفيات الحالية.