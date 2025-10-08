كريستيانو رونالدو يصبح أول ملياردير في تاريخ كرة القدم

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، أول لاعب ملياردير في تاريخ كرة القدم وفقا لـ«بلومبرج».

وتم تقدير ثروة رونالدو (40 عاما) بـ 39ر1 مليار دولار أمريكي، وفقا لمؤشر بلومبرج للميارديرات، الذي يتتبع أثرياء العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تقييم رونالدو يأخذ بعين الاعتبار أرباحه المهنية واستثماراته وعقود الرعاية.

وبعد انتقاله إلى النصر السعودي في نهاية عام 2022، وقع عقدا جديدا سيبقيه في النادي حتى 2027، كما أن لديه عقد رعاية سنوي بقيمة 9ر17 مليون دولار أمريكي مع شركة نايك.