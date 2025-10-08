يس ثوروب.. أول مدرب دنماركي يتولى تدريب الأهلي المصري

عيّن النادي الأهلي المصري الأربعاء الدنماركي يس ثوروب مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين ونصف، خلفا لعماد النحاس الذي تولى المهمة بشكل موقت عقب إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو الشهر الماضي.

وذكر بيان رسمي صادر عن النادي الأهلي ان إدارة النادي أنهت إجراءات التعاقد مع ثوروب بعد اجتماعات قادها رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي ومدير الكرة وإدارة التعاقدات والكشافة.

وأصبح ثوروب (55 عاما) أول مدرب دنماركي يتولى تدريب الأهلي عبر تاريخه. ولم يكشف النادي عن قيمة تعاقده مع المدرب أو الجهاز المعاون في الوقت الحالي.

وبدأ ثوروب مشواره كمهاجم عام 1989 في صفوف أودنسي الدنماركي، وشملت مسيرته كلاعب أندية أوردينغن الألماني وتيرول النمساوي واسبيرغ الدنماركي وهامكام النروجي قبل أن يعتزل في صفوف اسيبرغ عام 2006.

استهل مشواره التدريبي مع اسبيرغ في 2011 ليقوده للصعود إلى الدرجة الأولى في الموسم عينه، ثم للتتويج بلقب كأس الدنمارك للمرة الأولى في تاريخه عام 2013.

وانتقل ثوروب لتدريب منتخب الدنمارك تحت 20 عاماً ثم منتخب الدنمارك تحت 21 عاماً بين عامي 2013 و2015، قبل أن يدرب فريق ميدتيلاند بين عامي 2015 و2018 ليحقق معه لقب الدوري الدنماركي موسم 2018.

انتقل بعدها ثوروب إلى بلجيكا ليدرب فريقي خنت وغنك، قبل أن يعود للدنمارك عام 2020 ويدرب كوبنهاغن الذي حقق معه لقب الدوري موسم 2022، ثم يدرب أوغسبورغ الألماني في أكتوبر 2023 واستمر معه حتى تمت إقالته في مايو الماضي.

ويحتل الأهلي حالياً المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري والزمالك، ويستهل مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة إيغل نوار من بوروندي يوم 18 أكتوبر الجاري.