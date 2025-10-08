مصر تستعد للتأهل إلى كأس العالم 2026.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يبحث منتخبا مصر والجزائر عن اللحاق بجاريهما المغرب وتونس الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث يكفي كل منهما الفوز على جيبوتي والصومال تواليا اليوم في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

وتملك منتخبات السنغال وساحل العاج وغانا فرصة حسم تأهلها أيضا حيث تحتاج الى الفوز لكن شرط تعثر الملاحقين. ولا تزال سبعة مقاعد مباشرة قيد المنافسة قبل الجولتين الأخيرتين المقررتين في الفترة بين 8 و14 أكتوبر الحالي، حيث تأهل المغرب وتونس فقط حتى الآن.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما تحصل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني على فرصة ثانية عبر الملحق.

وتبدو مصر مرشحة فوق العادة لبلوغ المونديال للمرة الرابعة في تاريخها بعد 1934 و1990 و2018، عندما تحلّ ضيفة على جيبوتي المتواضعة في مدينة الدار البيضاء المغربية المعتمدة أرضا بيتية لها، في مباراة تقام الساعة 8 مساء اليوم بتوقيت الإمارات وتبث على قناة اي بي سي مصر.

ويتصدر رجال المدرب حسام حسن ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة بفارق خمس نقاط أمام بوركينا فاسو منافستها الوحيدة على البطاقة المباشرة، فيما تحتل جيبوتي المركز الاخير برصيد نقطة يتيمة.

ويحتاج الفراعنة الذين يخوضون المواجهة في غياب ثلة من لاعبيه المميزين في مقدمتهم جناح مانشستر سيتي الانجليزي عمر مرموش، الى الفوز لحسم بطاقة المجموعة.

ويسعى قائد الفراعنة محمد صلاح إلى وضع بداية موسمه المخيبة للآمال مع فريقه ليفربول الانكليزي خلفه واستعادة هويته في هز الشباك، بعدما سجل ثلاثة أهداف فقط في تسع مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسجل صلاح 29 هدفًا في 38 مباراة في الدوري الموسم الماضي، وحصد جائزة الحذاء الذهبي وقاد فريقه الى لقبه العشرين، معادلا الرقم القياسي لغريمه مانشستر يونايتد.

ويحتفظ صلاح بذكريات جميلة أمام جيبوتي حيث سجل سوبر هاتريك في مواجهتها في الجولة الافتتاحية في القاهرة (6-0) قبل عامين.