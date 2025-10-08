مليون شخص يتقدم للتطوع بمونديال 2026

شهد برنامج التطوع الخاص ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم تقديم عدد قياسي من الطلبات زاد عن المليون، وذلك قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة.

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان عبر موقعه الرسمي "يعكس هذا الرقم المذهل حجم الاهتمام المحلي والوطني والدولي بالعرس الكروي العالمي الذي سيقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بين 11 يونيو و19 يوليو، ويشهد إسناد مهمات لحوالي 65 ألف متطوع ومتطوعة".

وأضاف البيان: "يشكل المتطوعون والمتطوعات القلب النابض لفعاليات فيفا، فهم من يرحب بالجماهير في البطولات، ويتشاركون بمشاعر الفخر ببلادهم وبشغفهم الكروي مع عشاق المستديرة الساحرة من أرجاء العالم، ويحرصون على أن يحظى كافة الحضور بتجربة كروية سلسلة في أكبر حدث رياضي على الإطلاق".

من جانبه قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "يجسد المتطوعون والمتطوعات قلب وروح وابتسامة بطولات فيفا، ويحظون بفرصة إظهار روح الفخر بمناطقهم، والتعرف على البطولة من وراء الكواليس، وحفر ذكريات وتكوين صداقات تمتد طوال العمر، وفي الوقت نفسه دعم فعالية تاريخية".

وسيكون مجتمع المتطوعين والمتطوعات الخاص ببطولة كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ فعاليات فيفا نظراً للنمط الموسع للبطولة، التي ستقام بمشاركة 48 منتخباً، ولكون المنافسات ستجري في 16 مدينة مستضيفة في ثلاث دول.

وأوضح إنفانتينو "يتراوح عمر المتطوعين بين 18 و92 عاماً، بدءاً من الطلاب الذين يستهلون مشوارهم في الحياة، وصولاً إلى المتقاعدين الراغبين بمشاركة مهاراتهم وخبراتهم. لكل شخص قصة يرغب بسردها، إنه حقاً المجتمع الأكثر تنوعاً في العالم".

وأكد "فيفا" في بيانه على أنه لا يشترط امتلاك تجربة سابقة في مجال التطوع للانضمام إلى البرنامج المكون من 23 فئة تشمل مواقع رسمية وغير رسمية ذات صلة بالبطولة، ومنها الملاعب ومرافق التدريب والمطارات والفنادق.

وبعد انتهاء المهلة المحددة في 10 أكتوبر، ستبدأ عملية اختبارات فريق التطوع لاختيار 65 ألف متطوع ومتطوعة وتحديد مناصبهم، بعدها سيخضع من يقع عليهم الاختيار للتدريب حتى يكونوا على أتم استعداد للترحيب بالملايين الذين سيتوجهون إلى أمريكا الشمالية لحضور المنافسات المنتظرة.