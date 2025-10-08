كريستيانو رونالدو على أعتاب رقم قياسي جديد

سيخوض منتخب البرتغال مباراتين ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 ضد كل من منتخبي إيرلندا والمجر يومي 11 و14 أكتوبر على الترتيب.

وينتظر عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ظهوره مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، وإضافة رقم قياسي جديد لسجله الحافل بالأرقام القياسية.

ويستهدف رونالدو الوصول إلى الهدف رقم 40 خلال مسيرته في تصفيات كأس العالم عبر التاريخ لينفرد بالمركز الأول.

ويتقاسم رونالدو صدارة هدافي تصفيات كأس العالم عبر التاريخ بالتساوي مع اللاعب الغواتيمالي المعتزل كارلوس رويز برصيد 39 هدفاً لكل منهما.

وسجل النجم البرتغالي المخضرم (40 عاماً) ثلاثة أهداف رفقة منتخب البرتغال في تصفيات النسخة الحالية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، إضافة إلى 36 هدفاً أحرزها ما بين تصفيات نسخ 2006 و2022.