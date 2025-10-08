كونسيساو مدرباً للاتحاد السعودي

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد السعودي حسم التعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو من أجل خلافة لوران بلان في القيادة الفنية للعميد خلال الفترة المقبلة.

كشفت صحيفة "المدينة" أن الاتحاد وقع مع كونسيساو عقداً مدته موسمان ونصف الموسم يتضمن شروطاً صارمة وافق عليها المدرب البرتغالي ويتبقى فقط الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

ووصفت الصحيفة عقد الاتحاد مع كونسيساو بـ "عقد التحدي" بسبب الشروط التي وضعتها إدارة العميد.

من جانبه، قال الإعلامي الموثوق فابريزيو رومانو إن سيرجيو كونسيساو سيتولى تدريب نادي الاتحاد السعودي بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

وتابع: "الطاقم الفني المساعد الذي سينضم إليه في السعودية يضم: جواو كوستا، سيرامانا ديمبيلي، فابيو مورا، ديامانتينو فيغويريدو، فيدران رونجي، ومحلل الأداء إدواردو أوليفيرا".