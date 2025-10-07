مصارع مصري خارق يسحب السفن والقطارات والسيارات بأسنانه

خطف المصري، أشرف محروس، الأضواء بقوته الخارقة.

واشتهر المصارع المصري، المعروف باسم كابونجا، بقوته البدنية الفائقة وانضباطه المتواصل.

وأصبح "كابونجا" شخصية مشهورة بفضل تدريباته اليومية وقدراته على حركات تفوق قدرات البشر في أنشطة بين القاهرة والغردقة.

سحب محروس (44 عاماً) سيارات وقطارات، ومؤخرا سحب سفينتين يزيد وزنهما عن 1100 طن باستخدام أسنانه فقط.

وتم تكريم المصارع المصري الخارق في وقت سابق هذا العام لسحبه قطارًا وزنه 279 طنًا في القاهرة.