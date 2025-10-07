إقالة أب ونجله بعد تعرض فريقيهما لهزيمتين قاسيتين

أُقيل أب ونجله من منصبيهما كمدربين بفارق ساعات قليلة بعد تعرض فريقيهما لهزيمتين قاسيتين في الدوري اليوناني لكرة القدم.

وكان الأحد الماضي يوما حالكا على عائلة بيتراكيس، اذ كان الابن يورغوس (37 عاما)، أول من أقيل من منصبه غداة تعرض فريقه لاريسا، بطل اليونان السابق، لهزيمة مفاجئة على أرضه بنتيجة 2-5 أمام غريمه المحلي فولوس.

ثم استغنى نادي بانيتوليكوس بعد ساعات عن والده يانيس (66 عاما) عقب تعرضه لهزيمة قاسية خارج أرضه أمام ليفادياكوس 0-6.

وهي الخسارة الأكبر في دوري الدرجة الأولى في تاريخ بانيتوليكوس الذي تأسس قبل 99 عاما.

ويحتل لاريسا، بطل الدوري عام 1988، المركز الثاني عشر في الدوري المكون من 14 فريقا، برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات مقابل هزيمتين، متساويا مع بانيتوليكوس صاحب المركز الثالث عشر (فوز وتعادل وأربع هزائم) وذلك بعد 6 جولات.