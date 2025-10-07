جوردي ألبا يعلن اعتزال كرة القدم في نهاية العام الحالي

أعلن الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا الثلاثاء اعتزاله كرة القدم نهائيا في نهاية موسم الدوري الأميركي حيث يدافع عن ألوان نادي إنتر ميامي الى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويأتي اعلان اعتزال الدولي الإسباني ألبا (36 عاما) بعد 15 يوما على إعلان مماثل لزميله السابق في برشلونة والحالي في إنتر ميامي سيرجيو بوسكيتس. أما ميسي فقد جدد عقده اخيرا مع ناديه الى ما بعد عام 2025 بهدف المشاركة في مونديال 2026 على الأرجح.

وقال ألبا في شريط فيديو مصور على حسابه على انستغرام «أعلنها عن قناعة تامة وعن شعور كبير بالفرح لأني أعتقد أنني بذلت كل ما عندي وحان الوقت لفتح فصل جديد».

وتابع «كرة القدم كانت وستبقى دائما جزءا أساسيا في حياتي. شكرا لكرة القدم، شكرا للجميع».

وانتقل ألبا الى إنتر ميامي صيف عام 2023 وكان جدد عقده حتى عام 2027، لكنه قرر الاعتزال في وقت مبكر لأسباب عائلية بحسب مصدر مقرب منه.

دافع ألبا عن ألوان برشلونة لأكثر من 10 سنوات وخاض أكثر من 400 مباراة في صفوفه في مختلف المسابقات، وأحرز معه بطولة إسبانيا ست مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2015. كما توج بطلا لأوروبا مع منتخب اسبانيا عام 2012 ودوري الأمم الأوروبية عام 2023 عندما كان قائدا للفريق. أعلن اعتزاله اللعب دوليا في العام ذاته.