ليس من بينها المواجهات المباشرة.. معايير التأهل للمونديال في المُلحق الآسيوي

وضعت اللجنة المنظمة لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 نظاماً ومعايير لتحديد ترتيب المنتخبات عند تساوي منتخبين أو أكثر بالنقاط، إذ استبعد النظام الجديد المواجهات المباشرة من حسابات التأهل، ليتم تحديد المتأهل للمونديال وفق النقاط التالية.

1- عدد النقاط التي حصدها المنتخب في جميع مباريات المجموعة.

2- فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة.

3- عدد الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

إذا استمر التساوي، يتم تطبيق المعايير التالية حصرياً بين المنتخبات المتعادلة فقط (أي جدول مصغّر):

4- عدد النقاط في المباريات بين المنتخبات المتعادلة.

5- فارق الأهداف في المباريات بين المنتخبات المتعادلة.

6- عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين المنتخبات المتعادلة.

إذا استمر التساوي بعد كل ذلك:

7- اللعب النظيف (Fair Play Points) حسب نظام العقوبات (بطاقات صفراء وحمراء).

8- القرعة التي يجريها الاتحاد الدولي أو الاتحاد القاري (مثل الاتحاد الآسيوي).