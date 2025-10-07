تعديلات بسيطة.. تعرف إلى موعد مباريات المحلق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديلات طفيفة على مواعيد مباريات الدور الرابع للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 (الملحق) التي تقام بين 8 و14 أكتوبر الجاري.

وتخوض ستة منتخبات الدور الرابع، في الدوحة وجدة.

وتقام المباريات بنظام الدوري من جولة واحدة، اذ تخوض قطر والإمارات وعمان مباريات المجموعة الأولى في الدوحة، وتلتقي السعودية والعراق وإندونيسيا ضمن منافسات المجموعة الثانية في جدة.

وفيما يلي جدول مباريات الدور الرابع للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 حسب توقيت الامارات.

الأربعاء 8 أكتوبر:

المجموعة الأولى

عمان ضد قطر: 19:00 مساءً بملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

المجموعة الثانية

إندونيسيا ضد السعودية: 21:15 بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

السبت 11 أكتوبر:

المجموعة الأولى

الإمارات ضد عمان: 21:15، بملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

المجموعة الثانية

العراق ضد إندونيسيا: الثامنة والنصف مساء 23:30 بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

الثلاثاء 14 أكتوبر:

المجموعة الأولى

قطر ضد الإمارات: 21:00 بملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

المجموعة الثانية

السعودية ضد العراق: 22:45 بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويتأهّل الفائزان بصدارة المجموعتين إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما يحصل وصيفا المجموعتين على فرصة أخيرة، إذ يلتقيان في مواجهتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد ممثل الاتحاد الآسيوي في الملحق العالمي.

ويتعيّن على الفائز في هذه المواجهة تخطّي منتخبات من اتحادات قارية أخرى من أجل حجز البطاقتين المتبقيتين لبلوغ كأس العالم.