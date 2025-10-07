بيراميدز يطلب ضم ديانغ من الأهلي

ذكرت تقارير إعلامية مصرية أن هناك صفقة تبادلية تطبخ على نار هادئة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي بطل الدوري وبيراميدز "الوصيف" قبل فترة الانتقالات المقبلة.

وقالت صحيفة صدى البلد إن الساعات الماضية شهدت العديد من الأحداث الساخنة داخل جدران النادي الأهلي وذلك نظراً لدخول مسؤولي القلعة الحمراء في مفاوضات مع عدد من اللاعبين لسد النقص في الفريق الأول.

وتابعت: "هناك أيضاً أنباء بشأن رحيل نجوم بصفوف الشياطين الحمر على سبيل الإعارة أو البيع النهائي وذلك بالتنسيق بين لجنة التخطيط ومجلس إدارة النادي الأهلي".

وكشفت من خلال مصادرها داخل النادي الأهلي عن وجود صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وذكرت أن مدير الكرة في نادي القرن وليد صلاح الدين استغل علاقته الجيدة مع مسؤولي بيراميدز وطلب التعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق السماوي.

وقالت "تلقت إدارة النادي الأهلي موافقة من جانب نظيرتها في نادي بيراميدز بالتخلي عن خدمات أسامة جلال لصالح الشياطين الحمر في نافذة الشتاء".

وأضافت: "إدارة بطل أفريقيا اشترطت الحصول على توقيع المالي أليو ديانغ من أجل إتمام صفقة انتقال أسامة جلال إلى العملاق القاهري ".